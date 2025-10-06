Ποιος ελέγχει τη Γάζα;

Η Λωρίδα της Γάζας είναι το πιο εκρηκτικό σημείο της Μέσης Ανατολής.

Μια μικρή λωρίδα γης με περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους, αποκλεισμένους και εγκλωβισμένους σε αδιέξοδα πολιτικά και οικονομικά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αναδείχθηκε η Χαμάς, που διεκδικεί ρόλο όχι μόνο απέναντι στο Ισραήλ αλλά και απέναντι στην ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή.

Πώς έφτασε ως εκεί; Ποιες ήταν οι συνθήκες που της έδωσαν δύναμη και γιατί η Γάζα παραμένει σήμερα σύμβολο της αδυναμίας εύρεσης λύσης στο παλαιστινιακό;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά ο Μάνος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King’s College του Λονδίνου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου