1948: Στην αφετηρία μιας ατελείωτης σύγκρουσης

Το 1948, στο τέλος της βρετανικής κυριαρχίας στην Παλαιστίνη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Η ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ γίνεται η αφετηρία μιας πολεμικής αναμέτρησης που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Μέσης Ανατολής.

Για τους Εβραίους, είναι η στιγμή της εθνικής αποκατάστασης∙ για τους Παλαιστινίους, η απαρχή μιας μακράς πορείας ξεριζωμού.

Πέντε αραβικά κράτη παρεμβαίνουν στρατιωτικά, αλλά χωρίς συντονισμό και κοινή στρατηγική, αποτυγχάνοντας να ανατρέψουν τη νέα πραγματικότητα.

Ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος θέτει τις βάσεις μιας σύγκρουσης που δεν θα λυθεί, αλλά θα βαθύνει ακόμη περισσότερο.

Συζητούν ο Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

και ο Γιάννης Σακκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Οι ηχογραφήσεις της σειράς έγιναν από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2023, αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο Ισραήλ.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου