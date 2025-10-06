1948–1973: Πόλεμοι, ηγέτες και ανατροπές στη Μέση Ανατολή

Η κρίση του Σουέζ το 1956, ο πόλεμος των Έξι Ημερών το 1967 και ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ το 1973.

Αυτές οι κρίσεις σηματοδοτούν τρεις σταθμούς που αλλάζουν το ρού της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης.

Ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ καθιστά την Αίγυπτο κέντρο του αραβικού εθνικισμού, η διεθνής αντιπαράθεση κορυφώνεται στον Ψυχρό Πόλεμο, και η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανατρέπεται ξανά και ξανά.

Κάθε πολεμική αναμέτρηση αναδιαμορφώνει τον γεωπολιτικό χάρτη.

Το Ισραήλ αποκτά νέα στρατηγικά εδάφη, οι Παλαιστίνιοι μετατρέπονται σε παράγοντα αντίστασης με περιφερειακές προεκτάσεις, ενώ η Μέση Ανατολή καθιερώνεται ως κομβικό μέτωπο στον Ψυχρό Πόλεμο.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή μας καθοδηγεί ο Γιάννης Σακκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι ηχογραφήσεις της σειράς έγιναν από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2023, αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο Ισραήλ.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου