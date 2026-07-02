Βιομετρικοί έλεγχοι: Θα αποτραπεί «χάος» στα αεροδρόμια;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου για διεθνείς ταξιδιώτες εφαρμόζεται για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι στην ΕΕ.<\/li>

Αναστολή του συστήματος ζητούν η Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων ACI Europe, η Airlines 4 Europe και η IATA, λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που δημιουργεί στους ταξιδιώτες.<\/li>

Η εισαγωγή του νέου συστήματος έρχεται σε μια περίοδο με αυξημένες δυσκολίες για τους ταξιδιώτες, μετά την πανδημία και τις αυξήσεις κόστους στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.<\/li><\/ul>

Χρειάζεται κάποιος να σκεφτεί αρκετά για το πότε ήταν το τελευταίο του «ανέμελο» ταξίδι με αεροπλάνο. Πριν 6 χρόνια ήταν ο κορωνοϊός με τεστ, μάσκες, χαρτιά που αποδεικνύουν τον εμβολιασμό του ταξιδιώτη. Σχεδόν αμέσως ήρθαν άλλα προβλήματα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αύξησαν το κόστος των εισιτηρίων κατακόρυφα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και μέχρι πρόσφατα η σύγκρουση Ιράν – Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ τους έβγαλαν ενεργειακά «εκτός». Ουσιαστικά, από το στάδιο αυτό, οι ταξιδιώτες δεν επέστρεψαν στην πρότερη κατάσταση. Για να έρθει τώρα να τους βρει το νέο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου της ΕΕ.



Και ενώ ουσιαστικά ο μέσος ταξιδιώτης θα έπρεπε να πει «enough is enough» ή, σε απλά ελληνικά, «αρκετά», τον ρόλο αυτό ανέλαβαν η Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων ACI Europe, η μεγαλύτερη ένωση ευρωπαϊκών αερογραμμών Airlines 4 Europe, αλλά και η παγκόσμια ένωση αεροπορικών γραμμών IATA.

Το χρονικό της «σύγκρουσης»

Την 1η Ιουλίου οι ενώσεις αεροδρομίων και αερογραμμών έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητώντας, σχεδόν επιτακτικά, να αναστείλει το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου της Ζώνης Σένγκεν, που εφαρμόζεται επίσης σε Ιρλανδία και Κύπρο (EES).



Όπως τονίστηκε, η κατάσταση «έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο» με τους διεθνείς επιβάτες. Μεταξύ αυτών βέβαια και οι Βρετανοί – οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός ΕΕ – να στοιβάζονται σε ουρές έως και 5 ωρών εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι «οι αεροπορικές καταλήγουν με μισοάδεια αεροπλάνα, καθώς οι επιβάτες κολλούν στις ουρές των συνοριακών ελέγχων», ενώ πτήσεις καθυστερούν με στόχο να επιβιβάσουν περισσότερους επιβάτες.



Άμεση απάντηση δεν υπήρξε. Όμως μετά την επιστολή, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε μέσω των Financial Times ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κλάδο «τις επόμενες ημέρες».



Και ενώ επικρατούν φόβοι ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δυσμενής για τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου με τη μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή τέλη Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο με επιπλέον 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες, η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα είχε μετατοπίσει την ευθύνη σε προϋπάρχοντα προβλήματα όπως «στην έλλειψη προσωπικού, στον περιορισμό των υποδομών και τον συνωστισμό των πτήσεων σε ώρες αιχμής».

«Αυτονομία» των χωρών σε αλλαγές

Παρά τις δηλώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτρέψει κάποια ευελιξία στις χώρες για τους συγκεκριμένους ελέγχους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε την αναστολή βιομετρικών ελέγχων μέχρι τον Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, για να αποφύγει πιθανό «χάος» στα αεροδρόμιά της. Το ίδιο είχε πράξει τον Μάιο και η γαλλική αστυνομία στο λιμάνι του Ντόβερ, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής των αεροδρομίων της Ρώμης ακολούθησε το παράδειγμα της Αθήνας.



Το ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου (EES) εφαρμόζεται σταδιακά από πέρυσι τον Οκτώβριο και απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των Βρετανών ταξιδιωτών, να εγγράφονται με δαχτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία.



Οι ενώσεις αεροδρομίων και αερογραμμών προειδοποίησαν επίσης ότι το σύστημα «υπονομεύει την φήμη της Ευρώπης και ιδιαιτέρως τον ευρωπαϊκό τουρισμό» καθώς «κάποιοι διεθνείς ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα ταξίδια τους στην Ευρώπη».



Πηγή: Deutsche Welle

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