Τραμπ: Το Ιράν εκλιπαρεί να σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός - Πολύ φιλικές οι διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει το ιρανικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, την ηγεσία της χώρας και τα αντιαεροπορικά της συστήματα.

Μιλώντας σε εγκατάσταση δοκιμών της General Motors στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της ικανότητας του Ιράν να κατασκευάζει drones και πυραύλους.

«Το ναυτικό τους το έχουμε καταστρέψει, έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, την ηγεσία τους και τα αντιαεροπορικά τους όπλα», είπε, προσθέτοντας ότι η παραγωγή ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει μειωθεί περίπου στο 7% της προηγούμενης δυναμικότητάς της.

«Αυτή τη στιγμή συζητούν μαζί μας για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αν όμως δεν είχαμε ενεργήσει αποφασιστικά, δεν θα υπήρχαν καθόλου συνομιλίες», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ήταν «ο νταής της Μέσης Ανατολής» τα τελευταία 47 έως 50 χρόνια και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δίνουν σκληρό χτύπημα» στην Τεχεράνη.

Υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα πίστευε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξαγοράσουν την Τεχεράνη, προσθέτοντας: «Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις και εμείς τους δίνουμε σκληρό χτύπημα.»

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», ενώ αποκάλυψε ότι «αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν.

Αναφερόμενος στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ούτε ένα πλοίο δεν περνά», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη λέει «σας παρακαλούμε, όχι αποκλεισμό».



Πηγή: skai.gr

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