ΕΕ και Σεϋχέλλες ανανέωσαν τη συμφωνία για την αλιεία

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι Σεϋχέλλες υπέγραψαν νέο πρωτόκολλο στη βάση της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας, το οποίο παρέχει στα σκάφη της ΕΕ πρόσβαση στα ύδατα των Σεϋχελλών για περίοδο τεσσάρων ετών, ώστε να αλιεύουν έως 55.000 τόνους τόνου και άλλων μεταναστευτικών ειδών ετησίως.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, έως 30 σκάφη γρι-γρι και 8 παραγαδιάρικα της ΕΕ θα μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Οι δραστηριότητες είχαν διακοπεί μετά τη λήξη του προηγούμενου πρωτοκόλλου στις 23 Φεβρουαρίου 2026, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και της υπογραφής του νέου πρωτοκόλλου.

Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής δήλωσε: «Η σημερινή ανανέωση της εταιρικής μας σχέσης με τις Σεϋχέλλες δείχνει ποιες αξίες διαπνέουν την ΕΕ: αξιόπιστη συνεργασία, βιώσιμη αλιεία και πιο ισχυρή οικονομία. Η ανανέωση της συνεργασίας μας είναι επωφελής για τους αλιείς μας, για τις Σεϋχέλλες και για τη μακροπρόθεσμη υγεία του κοινού μας ωκεανού.»

Το πρωτόκολλο αυτό ενισχύει την κοινή δέσμευση της ΕΕ και των Σεϋχελλών υπέρ της βιώσιμης αλιείας και της αμοιβαίας οικονομικής προόδου, καθώς και τη γόνιμη συνεργασία τους στον τομέα της διακυβέρνησης της αλιείας. Ως ενεργά μέλη της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC), τόσο η ΕΕ όσο και οι Σεϋχέλλες επιδιώκουν εξισορρόπηση μεταξύ της περιβαλλοντικής και της οικονομικής βιωσιμότητας, εξασφαλίζοντας σημαντικές αλιευτικές δυνατότητες για τον στόλο της ΕΕ, και παράλληλα σεβασμό των αναγκών του οικοσυστήματος.

Η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ στο πλαίσιο αυτού του νέου πρωτοκόλλου ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ για την τετραετία, εκ των οποίων 3 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη στήριξη του τομέα της βιώσιμης αλιείας στις Σεϋχέλλες.

Εκτός από τη συνεισφορά της ΕΕ, οι πλοιοκτήτες της ΕΕ θα καταβάλλουν στις Σεϋχέλλες τέλη άδειας και αλιεύματος ύψους 90 ευρώ ανά τόνο, καθώς και ειδικό τέλος για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στα ύδατα των Σεϋχελλών.

Ο τόνος είναι το υδρόβιο προϊόν που καταναλώνεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024 αντιστοιχούσε στο 11% του συνολικού όγκου εισαγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στα ενωσιακά σκάφη να καλύπτουν μέρος αυτής της ζήτησης και να μειώνουν την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές αλιευμάτων.

Το νέο πρωτόκολλο εφαρμόζεται από τις 27 Ιουλίου 2026 και θα τεθεί σε ισχύ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσής του και από τα δύο μέρη. Από την πλευρά της ΕΕ, αυτό προϋποθέτει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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