Διαδηλωτές συνελήφθησαν βίαια σήμερα στην Αλβανία, αφού πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και ο Συνήγορος του Πολίτη δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας.

Μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της ολομέλειας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές - ένας νόμος που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

🪧 Albania continues to protest over the Zvernec project for the second month



📍 Activists and residents gather outside parliament in the capital Tirana, opposing a tourism project in Zvernec linked by media reports to Jared Kushner, son-in-law of US President Donald Trump



📢… pic.twitter.com/tfQlqXeeZT — Anadolu English (@anadoluagency) June 30, 2026

Αυτό το σχέδιο κατασκευής πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα και την οργή ορισμένων Αλβανών, που διαδηλώνουν καθημερινά από τις 30 Μαΐου.

Σήμερα, διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν επίσης την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, πέταξαν δεκάδες αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος και αστυνομικοί φαίνονται να τους περνούν βίαια χειροπέδες.

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη Έντρι Σαμπάνι δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας».

Tiranës, polica tërheq zvarrë protestuesit duke thyer çdo protokoll-Tirana, police drag protesters away, breaking every protocol #Rama #albaniaisnotforsale#Trump pic.twitter.com/y3dOZqAE14 — Tom Welschen (@TWelschen) June 30, 2026

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Protesta para Parlamentit, përshkallëzohet situata, shoqërohen disa protestues - 30-6-2026

Protest in front of Parliament in Tirana, situation escalates, some protesters are escorted - 30-6-2026#albaniaisnotforsale #Kushner #Trump pic.twitter.com/N9FOAtXVFD — Tom Welschen (@TWelschen) June 30, 2026

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τιράνων για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Λίγο πριν τις 17:00 τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με το συγκεντρωμένο πλήθος να ζητωκραυγάζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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