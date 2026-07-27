Κονγκό: Τουλάχιστον 31 νεκροί σε επίθεση ισλαμιστών ανταρτών

Τουλάχιστον 31 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σε επιθέσεις ανταρτών των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), που συνδέονται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους και πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας της αφρικανικής χώρας.

Τις τελευταίες ημέρες, αντάρτες των ADF έχουν εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων σε κοινότητες της Μαμπάσα, στην επαρχία Ιτούρι. Ο απολογισμός αυτών των επιθέσεων είναι «31 άμαχοι νεκροί από την Τετάρτη 22 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου», σύμφωνα με τον Ζοσπέν Παλουκού, επικεφαλής της κοινωνίας των πολιτών στη Μαμπάσα.

Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) ξεκίνησαν ως αντάρτικο κίνημα στην Ουγκάντα, όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν τις βάσεις τους στα δάση της γειτονικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αναγνωρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος ως παράρτημά του. Οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον των ADF, όμως οι επιδρομές της οργάνωσης συνεχίζονται.

Οι επιθέσεις των ADF δεν σχετίζονται με τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της ΛΔ Κονγκό και των ανταρτών του κινήματος Μ23 – που στηρίζεται από τη Ρουάντα – εξαιτίας των οποίων χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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