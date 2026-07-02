Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια φάκελοι αιτήσεων για πολιτογράφηση και νομιμοποίηση μεταναστών χωρίς έγγραφα κατατέθηκαν στην Ισπανία μέσα σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Από τα μέσα Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου συγκεντρώθηκαν 1.174.978 αιτήσεις, με περισσότερες από 600.000 να έχουν ήδη κριθεί αποδεκτές, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης Πιλάρ Κανθέλα στη Μαδρίτη.

Οι αιτούντες προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Λατινική Αμερική, που αντιστοιχεί σε περίπου δύο τρίτα (67%) του συνόλου, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (22,9%) είναι από αφρικανικές χώρες. Το προφίλ είναι κυρίως νεαρές ηλικίες —οκτώ στους δέκα κάτω των 45 ετών— και άνδρες (57%). Η Κολομβία καταγράφει το μεγαλύτερο μερίδιο (25,9%), με το Μαρόκο (13,3%), τη Βενεζουέλα (11,8%) και το Περού (8,8%) να ακολουθούν.

Οι αρχές διαθέτουν διάστημα τριών μηνών για την εξέταση των φακέλων και τη χορήγηση, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, αδειών διαμονής και εργασίας με ισχύ εντός Ισπανίας. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτήθηκε απόδειξη τουλάχιστον πεντάμηνης παρουσίας στη χώρα την 1η Ιανουαρίου, καθώς και καθαρό ποινικό μητρώο.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει αναδείξει το εγχείρημα σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της για «νόμιμη, ασφαλή και συντεταγμένη» μετανάστευση, διαφοροποιούμενη από την πιο περιοριστική γραμμή που ακολουθούν αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ. Η ρεαλιστική προσέγγιση έγινε δεκτή θετικά από την ηγεσία της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης (CEOE), σε μια συγκυρία όπου παρατηρούνται ελλείψεις προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους.

Στο πολιτικό πεδίο, η αντιπολίτευση ασκεί δριμεία κριτική. Το Λαϊκό Κόμμα χαρακτηρίζει το σχέδιο υπερβολικό, ενώ το ακροδεξιό Vox μιλά για «μεταναστευτική εισβολή». Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει πριν από τη λήξη της διαδικασίας ότι οι αιτήσεις θα ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο, έναντι αρχικής εκτίμησης για σχεδόν μισό εκατομμύριο δικαιούχους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.