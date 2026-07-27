Μακρόν: Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στον νομό Λαντ

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, κάτι που αποτελεί καλή είδηση για το Λαντ», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) του Μπορντό.

Στον γειτονικό νόμο Ζιρόντ, όπου μαίνεται από την Τετάρτη μια τεράστια πυρκαγιά που απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως αλλά παραμένει επικίνδυνη και «πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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