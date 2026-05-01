Ζοράν Μαμντάνι: «Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» η Ισραηλινή επίθεση στον Στολίσκο για τη Γάζα

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε ότι η ομάδα του εργάζεται για να επιβεβαιώσει «το πού βρίσκονται και σε τι κατάσταση είναι οι Νεοϋορκέζοι κρατούμενοι»

Zohran Mamdani

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασε την ισραηλινή αναχαίτιση του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα κοντά στην Κρήτη.

«Χθες το βράδυ, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν σε έναν στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθυνόταν προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ελληνικών ακτών», έγραψε στο X.

Ο Μαμντάνι σημείωσε ότι η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την «παράνομη κράτηση περισσότερων από 175 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών Νεοϋορκέζων».

Πρόσθεσε ότι η ομάδα του «έχει έρθει σε άμεση επαφή με πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς εταίρους» καθώς εργάζονται για να επιβεβαιώσουν «το πού βρίσκονται και την κατάσταση αυτών των Νεοϋορκέζων».

Ο Μαμντάνι χαρακτήρισε περαιτέρω το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του δηλώνοντας ότι «οι κρατούμενοι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι».

