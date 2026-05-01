Ουκρανικό drone σκότωσε δυο εφήβους κινούμενους με μοτοσικλέτα στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ

Ο περιφερειάρχης Γκλάντκοφ κατηγόρησε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι επιτέθηκαν «εσκεμμένα σε μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δυο νέοι, 18 και 15 ετών»

Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης σκότωσε δυο εφήβους κινούμενους με μοτοσικλέτα στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μετά τα μεσάνυχτα.

«Στο χωριό Βόλτσια Αλεξάντροφκα, drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων επιτέθηκε εσκεμμένα σε μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δυο νέοι, 18 και 15 ετών», ανέφερε ο περιφερειάρχης Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Οι νεαροί υπέκυψαν ακαριαία στα τραύματά τους», πρόσθεσε.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Drone έφηβοι
