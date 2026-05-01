Ουκρανικό drone σκότωσε δυο εφήβους κινούμενους με μοτοσικλέτα στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ

Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης σκότωσε δυο εφήβους κινούμενους με μοτοσικλέτα στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μετά τα μεσάνυχτα.

«Στο χωριό Βόλτσια Αλεξάντροφκα, drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων επιτέθηκε εσκεμμένα σε μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δυο νέοι, 18 και 15 ετών», ανέφερε ο περιφερειάρχης Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Οι νεαροί υπέκυψαν ακαριαία στα τραύματά τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.