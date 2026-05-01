Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε μια σύντομη παράταση που επιτρέπει στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να συλλέγουν πληροφορίες από ξένους στόχους χωρίς ένταλμα, μετά την αποτυχία έγκρισης παράτασης εδώ και τρία χρόνια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών προτρέπουν εδώ και εβδομάδες το Κογκρέσο να ανανεώσει τη βασική διάταξη του Νόμου περί Επιτήρησης Ξένων Πληροφοριών που επιτρέπει σε υπηρεσίες όπως η CIA, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και το FBI να διεξάγουν επιτήρηση χωρίς ένταλμα.

Το προσωρινό πρόγραμμα, το οποίο έλαβε ευρεία υποστήριξη στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρατείνει παράταση του προγράμματος έως τις 12 Ιουνίου.

Η διάταξη θα πάει τώρα στον Πρόεδρο Τραμπ για την τελική έγκριση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.