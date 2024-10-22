Πέντε άτομα εντοπίστηκαν νεκρά το πρωί της Δευτέρας μέσα σε ένα σπίτι νοτιοανατολικά του Σιάτλ με τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν έφηβο.

Αρκετοί άνθρωποι κάλεσαν το 911 γύρω στις 5 τα ξημερώματα έπειτα από πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο Φολ Σίτι της Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, Μάικ Μέλις.

We've learned 3 teenagers and 2 adults died in this morning's domestic violence shooting in Fall City. One person was taken to the hospital.



INFO: https://t.co/YPdBi7XRf5 @komonews pic.twitter.com/MdKwVQ3UM5 — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) October 21, 2024

Μόλις η αστυνομία έφτασε στο σημείο εντόπισε και έθεσε υπό κράτηση έναν έφηβο ενώ ένας ακόμη που είχε τραυματιστεί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σιάτλ, είπε ο Μέλις. Και οι δύο έφηβοι έμεναν στον σπίτι.

Μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν τα πτώματα πέντε ανθρώπων και συγκεκριμένα δύο ενηλίκων και τριών εφήβων.

«Μόλις ανακαλύφθηκαν τα πτώματα, καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική σκηνή εγκλήματος», είπε ο Μέλις ο οποίος επισήμανε πως αποτελούν μέλη μιας οικογένειας χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει πώς σχετίζονται μεταξύ τους.

Law enforcement officers have arrested a teenager in connection with the deaths of five people found shot inside a home southeast of Seattle in Fall City, Washington. https://t.co/dbYLJgg1vY — The Press Democrat (@NorthBayNews) October 22, 2024

Σύμφωνα με τον Mellis, ο έφηβος βρίσκεται υπό κράτηση στο κέντρο κράτησης ανηλίκων της κομητείας King. Ο έφηβος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για μια πρώτη ακρόαση την Τρίτη ή την Τετάρτη, δήλωσε εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της κομητείας σε email.

Ένας γείτονας είπε στο KING-TV ότι ένα ζευγάρι και τα πέντε παιδιά του ζούσαν στο σπίτι.

