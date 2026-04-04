Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι το συγκρότημα πετροχημικών του Μπαντάρ Ιμάμ, στην περιοχή του νότιου Χουζεστάν, χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή και υπέστη ζημιές.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στη ζώνη πετροχημικών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χουζεστάν, σημειώνει το Al Jazeera.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι οι εκρήξεις στη ζώνη πετροχημικών του Μαχσάρ προκλήθηκαν από αμερικανο-ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο τις εταιρείες πετροχημικών Fajr 1 και Fajr 2, καθώς και άλλες γειτονικές εγκαταστάσεις.

Η επιδρομή εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν και στοχεύουν όλο και περισσότερο βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν «μεγάλες πιθανότητες» για θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.