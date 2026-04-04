Μπούτσα, τέσσερα χρόνια μετά το μακελειό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι επιζώντες της Μπούτσα έχουν συγκεντρώσει αποδεικτικό υλικό για τα ρωσικά εγκλήματα του 2022 κοντά στο Κίεβο, παρά τον κίνδυνο της ζωής τους.

Ο ερασιτέχνης φωτογράφος Βασίλ Μολτσάν κατέγραψε εκτενές οπτικό υλικό με κινητό και βιντεοκάμερα, αποθανατίζοντας τη ζοφερή κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή.

Στην Μπούτσα παραμένουν ορατές οι συνέπειες του μακελειού, με κατεστραμμένα σπίτια, ανθρώπινα μέλη σε δέντρα και απομεινάρια ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ σε υπόγειο εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά βασανισμένων ανδρών.

Για «κόλαση επί γης» μιλούν όσοι έζησαν το μακελειό στην Μπούτσα, προάστειο του Κιέβου, τον Μάρτιο και μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2022. Όπως ο Βασίλ Μολτσάν, ερασιτέχνης φωτογράφος, που έχει κρατήσει πλούσιο αποδεικτικό υλικό με το κινητό του τηλέφωνο και μία βιντεοκάμερα. Ο Μολτσάν δείχνει το υλικό στην ρεπόρτερ της DW και ανακαλεί αναμνήσεις.

Μπούτσα 2022: Ένα εφιαλτικό σκηνικό απλώνεται κατά μήκος της κεντρικής οδού Βοκσάλναγια. Κουρέλια ρούχων, αλλά και ανθρώπινα μέλη κρέμονται σε κλαδιά απανθρακωμένων δέντρων. Σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Υπολείμματα ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου. Σε ένα υπόγειο οι δυνάμεις ασφαλείας εντοπίζουν τα πτώματα επτά ανδρών οι οποίοι είχαν υποστεί βασανιστήρια και τα κρύβουν πρόχειρα σε μαύρες σακούλες.

Κάπου εκεί κοντά ιατροδικαστές εξετάζουν τις στάχτες από μία φωτιά στην αυλή ιδιωτικής κατοικίας. Ανακαλύπτουν υπολείμματα από μία γυναίκα, έναν άνδρα και ένα παιδί. Λένε ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτώσει και τους τρεις, για να κάψουν στη συνέχεια τα πτώματα. Στα πεζοδρόμια στέκονται κάποιοι από τους περίοικους, έντρομοι γι αυτό που έγινε, αλλά και χαρούμενοι γιατί τελείωσε. Όλοι τους κλαίνε, άνδρες και γυναίκες.

Φρικτές εικόνες στην οδό Βοκσάλναγια

Η εισβολή στην Μπούτσα άρχισε στις 27 Φεβρουαρίου. Γύρω στις οκτώ το πρωί Ρώσοι αλεξιπτωτιστές μπήκαν πεζή στην οδό Βοκσάλναγια. Μετά από μιάμιση ώρα σταμάτησαν κοντά στο σπίτι του Βασίλ Μολτσάν. Τα πλάνα που έκανε ο Μολτσάν με το κινητό του τηλέφωνο δείχνουν έναν Ρώσο στρατιώτη να κοιτάει επίμονα την κάμερα- η οποία είχε στερεωθεί στο κούφωμα ενός παραθύρου, στον πρώτο όροφο του σπιτιού- και στη συνέχεια να κάνει νόημα σε έναν ελεύθερο σκοπευτή, που στοχεύει την κάμερα και πυροβολεί.

«Εγώ δεν ήμουν κοντά, γιατί χειριζόμουν την κάμερα από το υπόγειο με κινητό» λέει σήμερα ο Βασίλ Μολτσάν. «Δεν έχω ιδέα πως κατάφεραν να εντοπίσουν την κάμερα. Ίσως άκουσαν τις συνομιλίες μας, μπορεί να διέθεταν και ειδικούς ανιχνευτές. Όταν βγήκα από το υπόγειο, δεν κατάφερα να αναγνωρίσω τη γειτονιά. Είχαν καταστραφεί τα πάντα, είχαν καεί τα πάντα. Ήταν ένα θαύμα που επιζήσαμε…»

Σύμφωνα με την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, οι Ρώσοι θα έκαναν περίπατο και θα έμπαιναν στο Κίεβο «μέσα σε τρεις μέρες», Όμως οι Ουκρανοί απάντησαν με τουρκικά ντρόουνς τύπου «Μπαϊρακτάρ» και τελικά εκδίωξαν τους εισβολείς στην Μπούτσα. Κάποια βίντεο του Βασίλ Μολτσάν δείχνουν υπολείμματα στρατιωτικών στολών. Σε μία λήψη εμφανίζεται ένας νεκρός αλεξιπτωτιστής στον πύργο ρωσικού άρματος μάχης.

Στέλνοντας τους νέους σε βέβαιο θάνατο

Ο ερασιτέχνης εικονολήπτης σκαρφαλώνει στον πύργο και εντοπίζει άλλα δύο πτώματα, καθώς και ένα ρωσικό διαβατήριο: Αλεξάντρ Κασίν, γεννηθείς το 2002 στο Σβερντλόφσκ. «Ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν ξέρω ποιος στέλνει τόσους νέους ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο» λέει ο Μολτσάν.

Σε άλλες λήψεις εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία για τους Ρώσους στρατιώτες. Οι επιτελείς είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, οι απλοί στρατιώτες, ηλικίας 20 έως 37 ετών, είναι απόφοιτοι λυκείου ή έχουν κάποια τεχνική εκπαίδευση. Ένας από τους ανιχνευτές μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Το σχόλιο του Βασίλ Μολτσάν: «Νόμιζαν ότι θα επιστρέψουν ως θριαμβευτές και ότι υπηρετούν έναν καλό σκοπό. Στην πραγματικότητα έσπειραν τον θάνατο και τελικά σκοτώθηκαν και οι ίδιοι».

Οι θαρραλέοι κάτοικοι της Μπούτσα

Δεν ήταν λίγοι οι κάτοικοι της περιοχής που έβγαζαν φωτογραφίες και συγκέντρωναν αποδεικτικό υλικό για να ενημερώσουν στη συνέχεια τια αρχές, λέει στην DW ο Κόνσταντιν Σβεντζίκοφ, επικεφαλής της Εισαγγελείας στην Μπούτσα. Όπως επισημαίνει «οι άνθρωποι διακινδύνευαν τη ζωή τους για να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις από αυτά τα εγκλήματα».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τις ημέρες εκείνες σκοτώθηκαν 458 άνθρωποι στην Μπούτσα. Ακτιβιστές και εκπρόσωποι της Εκκλησίας κάνουν λόγο για 560 νεκρούς. Όπως λέει στην DW o ιερέας Αντρίι Γκαλάβιν, «πολλοί άνθρωποι απλά είχαν εγκαταλειφθεί στους δρόμους. Κάποιους τους μετέφεραν στο νεκροτομείο, το οποίο όμως δεν ήταν προσβάσιμο λόγω διακοπής ρεύματος. Αλλά και τα νεκροταφεία ήταν κλειστά...».

Ο Γκαλάβιν δείχνει το δικό του αποδεικτικό υλικό για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στις 10 Μαρτίου 2022, κοντά στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Εργάτες του δήμου, μαζί με τον διευθυντή της τοπικής κλινικής, φρόντισαν για την κηδεία αμάχων, γνωρίζοντας ότι κινδυνεύουν και οι ίδιοι ανά πάσα στιγμή από τα ρωσικά πυρά. «Όσοι κατάφεραν να διαφύγουν, δημοσίευσαν αυτό το βίντεο την επόμενη μέρα» λέει ο ιερέας. «Η ρωσική προπαγάνδα ισχυρίστηκε, όπως κάνει συνήθως, ότι το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο...».

Ποιος διέπραξε τα εγκλήματα;

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης, λέει ο Εισαγγελέας Κόνσταντιν Σβεντζίκοφ, άρχισαν οι προσπάθειες για ταυτοποίηση των θυμάτων, αλλά και των δραστών. Δικαστικοί από όλες τις περιοχές της χώρας ήρθαν στην Μπούτσα, συγκέντρωσαν καταθέσεις μαρτύρων και αξιολόγησαν αποδεικτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι Ρώσοι στρατιώτες κυκλοφορούσαν χωρίς να καλύπτουν το πρόσωπό τους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί καυχιούνταν για τις πράξεις τους. Κάποιοι αναγνωρίστηκαν με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. «Επικοινωνήσαμε μαζί τους, το επιβεβαίωσαν και μάλιστα δήλωναν υπερήφανοι που πυροβολούσαν αθώους αμάχους» λέει ο Σβεντζίκοφ. Ο ίδιος εκτιμά ότι «τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Μπούτσα διέπραξαν οι αλεξιπτωτιστές της Μεραρχίας του Πσκοφ και η Ρωσική Εθνοφρουρά. Σε εξέλιξη βρίσκονται 120 δικαστικές υποθέσεις. Είκοσι από τους εισβολείς έχουν ήδη καταδικαστεί, κάποιοι σε ισόβια και άλλοι σε ποινές φυλάκισης 15,13,12 ή 10 ετών».

Η Εισαγγελεία κάνει λόγο για μία «πράξη επιθετικού πολέμου» της Ρωσίας εναντίον του ουκρανικού λαού, ενώ θεωρεί υπεύθυνη τη Μόσχα και για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Όπως τονίζει ο Εισαγγελέας, τον Μάρτιο του 2022 δεν υπήρχε ούτε ρεύμα, ούτε θέρμανση, ούτε κάποια δυνατότητα επικοινωνίας, κατά συνέπεια «πολλοί δεν μπορούσαν να φύγουν από το υπόγειο του σπιτιού τους ενώ επικρατούσε πολικό κρύο. Κάποιοι πέθαναν από πείνα ή υποθερμία, όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστές».

Σε βίντεο και φωτογραφίες του Βασίλ Μολτσάν φαίνονται και οι αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων να διαφύγουν. Στην οδό Βοκσάλναγια κάποιοι συνωστίζονται στα προκαθορισμένα «σημεία εκκένωσης». Σε μία λήψη διακρίνεται μία γυναίκα με κοντό πανωφόρι και μια κουβέρτα τυλιγμένη πρόχειρα γύρω της, στην οποία κρατιέται σφιχτά ένα μικρό παιδί, αναζητώντας στήριγμα.

Στα μέσα Μαρτίου εγκατέλειψε την Μπούτσα και ο ίδιος ο Βασίλ Μολτσάν, καθώς, όπως λέει, «είδαμε το σπίτι μας να εμφανίζεται στα Google Maps, θεωρήσαμε ότι μπορεί να έχουμε γίνει στόχος και εκτός αυτού ήταν πλέον αδύνατον να ζήσεις μία κανονική ζωή». Επέστρεψε τον Ιούλιο του 2022 και άρχισε να συγκεντρώνει φωτογραφίες και βίντεο για την ανοικοδόμηση. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Βασίλ Μολτσάν λέει ότι αισθάνεται ευτυχισμένος που βλέπει το σπίτι του, τα σπίτια των γειτόνων του και ολόκληρη την οδό Βοκσάλναγια να έχουν ανακατασκευαστεί, αλλά από την άλλη πλευρά «για μένα προσωπικά καμία επισκευή, καμία ανοικοδόμηση δεν μπορεί να σβήσει τα ίχνη του πολέμου…».

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.