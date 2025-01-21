Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια δήλωση την Τρίτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, πλήρως ευθυγραμμισμένη με προηγούμενες εκκλήσεις του Τραμπ, είπε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες έως και στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αν χρειαστεί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερθείς στις εγγυήσεις ασφαλείας των συμμάχων προς την Ουκρανία τόνισε ότι ο αριθμός των στρατευμάτων της ειρηνευτικής δύναμης θα πρέπει να είναι το λιγότερο 200.000, αναφέροντας χαρακτηριστικά «διαφορετικά δεν είναι τίποτα».

Ο Ζελένσκι κάλεσε την Ευρώπη να γίνει πιο αυτοδύναμη και να αναπτύξει τη βιομηχανία της, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής παραγωγής και τεχνολογίας. Οι αλγόριθμοι των κολοσσών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok είναι ήδη πιο ισχυροί από ορισμένες από τις κυβερνήσεις της ηπείρου, είπε.

Επίσης, σχολίασε πως η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να επεκτείνει τις εξαγωγές ενέργειας των ΗΠΑ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν εξαρτάται από έναν μόνο προμηθευτή ενέργειας – ειδικά όχι από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τρίτη.

Ο Ζελένσκι μίλησε μια ημέρα μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, η οποία ανοίγει ένα κεφάλαιο αβεβαιότητας για την Ουκρανία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια της Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο κατά τους πρώτους μήνες της προεδρίας του, χωρίς να εξηγεί ωστόσο τον τρόπο.

«Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Μόσχα και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να απαιτούμε εγγυήσεις ασφάλειας, βοήθεια και συνεργασία από τους Αμερικανούς», είπε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία πολεμά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας για σχεδόν τρία χρόνια με τα στρατεύματα της Μόσχας να σημειώνουν πέρυσι σημαντικά κέρδη σε όλη την πρώτη γραμμή. Ο στρατός των 800.000 ατόμων της χώρας είναι ο μεγαλύτερος στρατός της ηπείρου, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προτρέποντας την Ευρώπη να ενοποιήσει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας απέναντι στην απειλή από τα ανατολικά.



