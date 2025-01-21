Δανία: Καμία χώρα δεν μπορεί να «χρησιμοποιήσει» τη Γροιλανδία

Καμία χώρα δεν μπορεί να έρθει να «χρησιμοποιήσει» τη Γροιλανδία, την οποία εποφθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε ανησυχία στις αρχές Ιανουαρίου όταν αρνήθηκε να αποκλείσει μια στρατιωτική επέμβαση προκειμένου να θέσει τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Δεν μπορούμε να έχουμε μια διεθνή τάξη στην οποία οι χώρες, αν είναι αρκετά μεγάλες (...), μπορούν να συμπεριφέρονται κατά το δοκούν", δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε χθες, Δευτέρα, στο έδαφος της Δανίας στην ομιλία που εκφώνησε για την ορκωμοσία του. Εκτίμησε ωστόσο, μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους, πως η Δανία θα καταλήξει να υποχωρήσει στην υπόθεση της Γροιλανδίας.

Ο υπουργός δήλωσε "ικανοποιημένος" που ο Τραμπ δεν ανέφερε τη Γροιλανδία ως προτεραιότητα στην ομιλία του, πρόσθεσε όμως πως η "ρητορική" παραμένει η ίδια.

"Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον κρίση, καθώς έχει πει και άλλα πράγματα για την επέκταση του αμερικανικού εδάφους", είπε ο Λόκε Ράσμουσεν.

Για τους Δανούς, το ότι η Γροιλανδία απουσίαζε από την ομιλία προκάλεσε μια κάποια ανακούφιση.

«Δεν αναφέρθηκε στη Γροιλανδία ή στη Δανία στην ομιλία του χθες βράδυ, άρα πιστεύω πως υπάρχει χώρος για τη διπλωματία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 68χρονος ηθοποιός Ντόναλντ Άντερσεν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν εκτίμησε χθες σε ανάρτηση στο instagram πως η Ευρώπη πρέπει "να πλοηγηθεί σε μια νέα πραγματικότητα".

Υπενθυμίζοντας το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του λαού της Γροιλανδίας, υπογράμμισε επίσης πως η Δανία πρέπει να διατηρήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες -- την οποία χαρακτήρισε ως την πιο σημαντική για τη Δανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πρωθυπουργός συγκάλεσε εκ νέου σήμερα συνάντηση με τους επικεφαλής των κομμάτων της Δανίας για να τους ενημερώσει για την κατάσταση.

"Πρέπει να παραδεχθούμε πως τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι δύσκολα", δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση η Πία Όλσεν Ντιρ από την Πράσινη Αριστερά.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε έχει πει κατ' επανάληψη πως η περιοχή δεν είναι αντίθετη στην ενίσχυση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον αλλά δεν είναι προς πώληση.

Πέρα από τη στρατηγική της θέση, η Γροιλανδία, που επιδιώκει να αποκτήσει την ανεξαρτησία της από τη Δανία, διαθέτει τεράστια ανεκμετάλλευτα μεταλλευτικά και πετρελαϊκά αποθέματα.

Ο Τραμπ δήλωσε για πρώτη φορά πως ήθελε να αγοράσει τη Γροιλανδία το 2019, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, μια 'προσφορά' την οποία απέρριψαν η Γροιλανδία και η Δανία.

