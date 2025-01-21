Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Ακτοφυλακής, ναύαρχο Λίντα Λι Φέιγκαν, την πρώτη ένστολη γυναίκα αρχηγό ενός κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, μετέδωσε το Fox News Digital.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Φέιγκαν απολύθηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Μπέντζαμιν Χάφμαν.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ένα σχόλιο.

Νωρίτερα, το Fox News, επικαλούμενο έναν μη κατονομαζόμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου μετέδωσε ότι η Φέιγκαν απολύθηκε επειδή υπήρχαν ανησυχίες για την κατάσταση στα σύνορα, τις προσλήψεις προσωπικού αλλά και λόγω «έλλειψης εμπιστοσύνης». Ανέφερε ως αιτία την αδυναμία της Φέιγκαν να αντιμετωπίσει τις απειλές για την ασφάλεια των συνόρων, να προσλάβει και να κρατήσει το προσωπικό της υπηρεσίας, την κακοδιαχείριση εκ μέρους της και την υπερβολική εστίασή της σε πρωτοβουλίες που ευνοούν την ποικιλομορφία, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμπερίληψη όλων στην υπηρεσία.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε προτείνει τη Φέιγκαν για επικεφαλής της Ακτοφυλακής το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.