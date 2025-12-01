Ένα ομοσπονδιακό εφετείο απεφάνθη σήμερα πως η Αλίνα Χάμπα, μια πρώην προσωπική δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, διορίστηκε παράνομα στη θέση της κορυφαίας ομοσπονδιακής εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ και την απέκλεισε από το να επιβλέπει υποθέσεις, μια δυσμενή έκβαση για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Η ομόφωνη απόφαση που εκδόθηκε από ένα πάνελ τριών δικαστών σε εφετείο της Φιλαδέλφειας συνιστά το τελευταίο σε σειρά πλήγμα στον Τραμπ και στο υπουργείο του Δικαιοσύνης, καθώς επιδιώκουν να διορίσουν συμμάχους του Αμερικανού προέδρου προκειμένου να επιτηρούν σημαντικά εισαγγελικά γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Το 3ο κομητειακό εφετείο της Φιλαδέλφειας επικύρωσε την απόφαση του δικαστή Μάθιου Μπραν που είχε καθορίσει τον Αύγουστο πως η διοίκηση Τραμπ παραβίασε έναν ομοσπονδιακό νόμο για διορισμούς όταν τοποθέτησε την Χάμπα ως προσωρινή εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Είναι προφανές πως η τωρινή διοίκηση έχει απογοητευτεί από ορισμένα από τα νομικά και πολιτικά εμπόδια στην ανάληψη καθηκόντων από τους διορισμένους της», έγραψε στην απόφαση ο δικαστής Μάικλ Φίσερ.

«Οι προσπάθειές της να αναδείξει την προτιμώμενη υποψήφια για τη θέση του εισαγγελέα στην περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα, στον ρόλο της προσωρινής εισαγγελέα των ΗΠΑ καταδεικνύουν τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει».

Η απόφαση είναι πιθανό να επηρεάσει δεκάδες εν εξελίξει ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις στο Νιου Τζέρσεϊ, αναγκάζοντας το υπουργείο Δικαιοσύνης να βρει έναν νέο εισαγγελέα για να επιβλέπει αυτές τις υποθέσεις. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.