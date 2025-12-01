Ισραήλ: Ο Τραμπ κάλεσε τον Νετανιάχουν στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο στο εγγύς μέλλον. «Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συζήτησαν τη δέσμευση για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, καθώς και τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών», πρόσθεσε το γραφείου του Νετανιάχου.
