Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχτηκε την πρόταση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών να υπογράψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράν, σύμφωνα με την εντολή του Πούτιν που δημοσιεύτηκε στον κρατικό ιστότοπο.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας είναι «σκόπιμη», αλλά δεν διευκρινίζει πότε θα μπορούσε να υπογραφεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.