Το ουκρανικό κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα απόφαση που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού είχε αποτύχει να την υιοθετήσει χθες, Δευτέρα.

Μια σαφής πλειοψηφία 268 μελών του κοινοβουλίου ψήφισαν αυτή τη φορά υπέρ του σχεδίου απόφασης. Χρειάζονταν συνολικά 226 ψήφοι για να υιοθετηθεί.

Το σχέδιο απόφασης είχε λάβει χθες μόνο 218 ψήφους, στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του ουκρανικού κοινοβουλίου, του Βέρχοβνα Ράντα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία διεθνών προσκεκλημένων για να σηματοδοτήσει την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Πενήντα τέσσερις βουλευτές, που ήταν παρόντες στην αίθουσα, δεν είχαν πάρει μέρος στη χθεσινή ψηφοφορία, μεταξύ των οποίων 38 αντιπρόσωποι του προεδρικού κόμματος Υπηρέτης του Λαού. Οι βουλευτές δεν αποκάλυψαν τους λόγους τους γι' αυτή την απροσδόκητη κίνησή τους.

Στην απόφαση αναφέρεται, με την ίδια διατύπωση με χθες: «Το Βέρχοβνα Ράντα υπενθυμίζει και πάλι ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξελέγη με ελεύθερες, διαφανείς, δημοκρατικές εκλογές. Η εντολή του δεν αμφισβητείται από τον ουκρανικό λαό ούτε από το Βέρχοβνα Ράντα».

Στο έγγραφο αναφέρεται, επίσης, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι να μπορέσει να αναλάβει ένας νέος εκλεγμένος πρόεδρος, σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα.

Η κανονική θητεία του Ζελένσκι έληξε το Μάιο, ωστόσο δεν μπορεί να προγραμματισθεί η διενέργεια εκλογών εξαιτίας του στρατιωτικού νόμου που ισχύει εδώ και τρία χρόνια.

Εντούτοις η Ρωσία έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν, επίσης, όλο και περισσότερο την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές αμέσως ύστερα από μια κατάπαυση του πυρός, η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση.

«Κάντε εκλογές», έγραψε στο μεταξύ ο Ίλον Μασκ, σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο.

Hold an election — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

