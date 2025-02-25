Η Ουκρανία θα έχει ανάγκη 524 δισεκατομμύρια δολάρια (506 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμησή της, έπειτα από τρία χρόνια πολέμου που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με νέα εκτίμηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Η εκτίμηση αυτή προβάλλει τις μεγάλες ζημιές που η Ρωσία προκάλεσε στην Ουκρανία», δήλωσε η αρμόδια για τη διεύρυνση Ευρωπαία επίτροπος Μάρτα Κος, την οποία επικαλείται η κοινή ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο αριθμός -που υπολογίζεται σε διάστημα 10 ετών- αντιστοιχεί σε «2,8 φορές το ΑΕΠ» της Ουκρανίας για το 2024, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που εξαπολύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ μετέτρεψε εκατομμύρια ανθρώπους σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους και προκάλεσε μαζικές καταστροφές ισοπεδώνοντας με βομβαρδισμούς ολόκληρες πόλεις και καταστρέφοντας αριθμό ενεργειακών υποδομών.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις, που είχαν δημοσιοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2023 και το Μάρτιο του 2024, ανέρχονταν αντιστοίχως σε 392 δισεκατομμύρια ευρώ και σε 464 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Την περασμένη χρονιά, οι ανάγκες της Ουκρανίας όσον αφορά την ανοικοδόμηση δεν έπαψαν να αυξάνουν εξαιτίας των αδιάκοπων επιθέσεων της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ζώνες που βρίσκονται κοντά στις γραμμές του μετώπου συγκεντρώνουν σχεδόν τα τρία τέταρτα των ζημιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία αναφέρει τις ανατολικές περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Χαρκόβου, του Λουγκάνσκ, και τις νότιες της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, αλλά και αυτή του Κιέβου, της πρωτεύουσας που γίνεται στόχος σχεδόν καθημερινά.

Συνολικά το 13% του συνόλου των κτιρίων της Ουκρανίας έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να πλήττονται περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

