Υπαινιγμοί Τουσκ για νέα συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών την Κυριακή στο Λονδίνο για την άμυνα

Στη Βαρσοβία βρίσκεται σήμερα, Τρίτη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ο οποίος είχε συνομιλία με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έρχεται με ένα πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης» και οι ηγέτες θα τις συζητήσουν στο ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας δήλωσε ο Κόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

«Η Ρωσία αποτελεί απειλή, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύνολό της, ειδικά στα ανατολικά σύνορα, στην Πολωνία, τη Βαλτική, τη Ρουμανία, την ανατολική πλευρά της ΕΕ», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς να στηρίξουν την Ουκρανία «στον πόλεμο και στις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε ακόμη ότι θα πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη των κρατών μελών της ΕΕ την Τετάρτη ώστε να τους ενημερώσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν για την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Υπαινιγμοί Τουσκ για Σύνοδο Κορυφής στο Λονδίνο την Κυριακή

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ άφησε από την πλευρά του να εννοηθεί ότι υπάρχουν σχέδια από τους Ευρωπαίους ηγέτες να συναντηθούν στο Λονδίνο αυτήν την Κυριακή για να συζητήσουν θέματα άμυνας και ασφάλειας.

«Ελπίζω ότι αυτή η μεγαλύτερη [αμυντική] κινητοποίηση της Ευρώπης, των κρατών μελών και της Ευρώπης ευρύτερα, να γίνει γεγονός. (Πριν από τη συνάντηση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,) θα βρεθούμε στο Λονδίνο την Κυριακή, μαζί με τους Βρετανούς φίλους μας και μια ομάδα ηγετών, για να μιλήσουμε για αυτά τα κοινά σχέδια για την άμυνα» είπε ο Τουσκ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Εμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση με τον Ντόνλαντ Τραμπ ενώ την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να συναντηθεί ο αμερικανός πρόεδρος με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

