Ντόναλντ Τραμπ: Επανέλαβε ότι οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικίδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες τις ψευδείς αναφορές ότι οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικία ζώα.

Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είπε και πάλι ότι οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικίδια, λέγοντας σε Λατίνους ψηφοφόρους ότι «σας λέω αυτά που έχουν αναφερθεί».

Ο Τραμπ τις προηγούμενες εβδομάδες έχει αναφερθεί με έμφαση στον παραπάνω ισχυρισμό του, που έχει διαδοθεί ευρέως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι μετανάστες από την Αϊτή στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο κλέβουν τα κατοικίδια των κατοίκων ή άγρια ζώα από τα πάρκα, προκειμένου να τραφούν.

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε κατοικίδια και αξιωματούχοι από το Οχάιο, συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικάνων, έχουν δηλώσει επαλειμμένα ότι η ιστορία αυτή δεν είναι αληθινή.

