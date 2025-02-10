Ζελένσκι: Σύμβουλοι του Τραμπ θα επισκεφθούν την Ουκρανία αυτήν την εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι «σοβαροί άνθρωποι» από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθούν την Ουκρανία αυτήν την εβδομάδα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί πριν από την ετήσια Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου αυτό το Σαββατοκύριακο, στην οποία όπως είπε σχεδιάζει να έχει μια συνάντηση με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

