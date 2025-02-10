Τηλεμαχία: Νίκη Σολτς στα σημεία

Η πρώτη τηλεμαχία Όλαφ Σολτς και Φρίντριχ Μερτς, ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, επικεντρώθηκε σε τρία βασικά θέματα: συνεργασία με την Ακροδεξιά, διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και γερμανική οικονομία. Το ντιμπέιτ είχε διάρκεια μιάμισης ώρας και όσοι πίστεψαν ότι θα δουν άχρωμους και άοσμους πολιτικούς και θα ακούσουν αδιάφορα επιχειρήματα διαψεύστηκαν σε σημαντικό βαθμό.



Η τηλεμαχία ξεκίνησε από μια ενδεχόμενη συνεργασία συντηρητικών και Εναλλακτικής για τη Γερμανία μετά το κακό προηγούμενο της κοινοβουλευτικής σύμπραξης των δύο χώρων την προπερασμένη Παρασκευή σε νομοσχέδιο για τη μετανάστευση. Ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών προσπάθησε να πείσει το τηλεοπτικό κοινό, όσο καλύτερα μπορούσε: «Δεν επιδιώκουμε κανενός είδους συνεργασία με την AfD. Μας χωρίζουν πάρα πολλά, όσον αφορά την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, το ευρώ, τη Ρωσία, αλλά και τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κοινός παρονομαστής μεταξύ AfD και Χριστιανικής Ένωσης». Στο ερώτημα προς τον Όλαφ Σολτς αν πείθεται με όσα λέει ο Φρίντριχ Μερτς, ο καγκελάριος απάντησε ορθά κοφτά: «Nein!».

Μερτς: Οι πτωχεύσεις καταρρίπτουν ρεκόρ 15ετίας

Στο κρίσιμο ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης, ο Όλαφ Σολτς απάντησε στις κατηγορίες του αντιπάλου του για εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες την τελευταία τριετία, παραθέτοντας προσωπικές του αποφάσεις: «Έλαβα μια σειρά σημαντικών μέτρων για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης. Εντάθηκαν οι συνοριακοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να σταματήσουν στα σύνορα περίπου 40.000 μετανάστες. Το τελευταίο διάστημα καταφέραμε να μειώσουμε τη ροή μεταναστών προς τη Γερμανία κατά 100.000. Στη Βουλή έχει κατατεθεί νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να επιστρέφουμε μετανάστες στις χώρες πρώτης εισόδου στην ΕΕ».



Στο κρίσιμο ζήτημα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Γερμανία, ο Φρίντριχ Μερτς δεν άφησε πολλά περιθώρια στον καγκελάριο να αντιδράσει. Δεν κατάφερε ωστόσο να πείσει, όσο ενδεχομένως ήλπιζε, στο πώς μια δική του κυβέρνηση θα τα πήγαινε καλύτερα: «Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη χρονιά οικονομικής ύφεσης. Δεν υπάρχει προηγούμενο στη Γερμανία. Έχουμε σήμερα 3 εκατομμύρια ανέργους και η τάση είναι ανοδική. Την ίδια στιγμή, 700.000 θέσεις εργασίας δεν μπορούν να καλυφθούν. Οι πτωχεύσεις καταρρίπτουν ρεκόρ 15ετίας. Στην τριετή θητεία σας, κύριε Σολτς, κατέθεσαν αίτηση πτώχευσης 50.000 επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία χάθηκαν 300.000 θέσεις εργασίας. Βρισκόμαστε ξεκάθαρα σε πορεία αποβιομηχανοποίησης».



Στο ερώτημα ποιος αναδεικνύεται νικητής από τη χθεσινή τηλεμαχία, σφυγμομέτρηση της Ομάδας Ερευνών Wahlen δίνει οριακά την πρωτιά στον Όλαφ Σολτς με 37% και τη δεύτερη θέση στον Φρίντριχ Μερτς με 34%. Το 29% των τηλεθεατών δεν διαπιστώνει αξιόλογες διαφορές μεταξύ Όλαφ Σολτς και Φρίντριχ Μερτς.



ZDF, dpa

