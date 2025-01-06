Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Κυριακή ότι θέλει να συναντήσει τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμφωνήσουν επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου πριν από οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στον αμερικανό podcaster Λεξ Φρίντμαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο Κίεβο.

Ο ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την προσδοκία του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο. «Βλέπω τώρα πως όταν μιλάω για κάτι με τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε κατά πρόσωπο είτε τηλεφωνικά, όλοι οι ευρωπαίοι ηγέτες με ρωτούν “πώς πήγε;”. Αυτό δείχνει την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ και αυτό δεν έχει ξαναγίνει με έναν αμερικανό πρόεδρο, από τη δική μου εμπειρία», είπε ο Ζελένσκι. «Σου δίνει σιγουριά ότι μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», συμπλήρωσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε αρκετές φιλοφρονήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου. Η νίκη του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ήγειρε αμφιβολίες σχετικά με τη μελλοντική υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο, με τον Τραμπ να έχει υποσχεθεί ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία «εντός 24 ωρών».

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ισχυρισμός του Τραμπ «δεν ήταν μόνο λόγια», τονίζοντας πως ο ουκρανικός λαός βασίζεται στον μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ για να υποχρεώσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. «Βασίζομαι πραγματικά σε αυτόν και νομίζω ότι ο λαός μας τον υπολογίζει πραγματικά», είπε ο ουκρανός πρόεδρος. «Έχει αρκετή δύναμη για να ασκήσει πίεση στον (ρώσο πρόεδρο) Πούτιν», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

