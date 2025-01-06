Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΔΟΑΕ: Ισχυρές εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για ενδεχόμενη επίθεση με drones

Ζαπορίζια

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι το προσωπικό της άκουσε δυνατές εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια της Ουκρανίας την Κυριακή, που συμπίπτουν με αναφορές για επίθεση με drone στο εκπαιδευτικό κέντρο του εργοστασίου, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ποια είναι η κατάσταση στο σημείο, δήλωσε ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

«Η ΔΟΑΕ είναι ενήμερη για αναφορές για μια υποτιθέμενη επίθεση από drone στο εκπαιδευτικό κέντρο ZNPP που σημειώθηκε σήμερα, λίγο έξω από την περίμετρο του χώρου», ανέφερε ο Γκρόσι σε δήλωση.

«Οι αναφορές λένε ότι δεν υπήρξαν θύματα και καμία ζημιά σε εξοπλισμό πυρηνικής ενέργειας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζαπορίζια Πυρηνικός σταθμός Ουκρανία ΔΟΑΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark