ΔΟΑΕ: Ισχυρές εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι το προσωπικό της άκουσε δυνατές εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια της Ουκρανίας την Κυριακή, που συμπίπτουν με αναφορές για επίθεση με drone στο εκπαιδευτικό κέντρο του εργοστασίου, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ποια είναι η κατάσταση στο σημείο, δήλωσε ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

IAEA staff reported hearing loud blasts near Ukraine's Zaporizhzhya NPP today, coinciding with reports of a drone attack on the plant's training center, marking yet another threat to nuclear safety at Europe's largest NPP. https://t.co/7bI9SyG4f3 pic.twitter.com/NIb0TKOQTt — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 5, 2025

«Η ΔΟΑΕ είναι ενήμερη για αναφορές για μια υποτιθέμενη επίθεση από drone στο εκπαιδευτικό κέντρο ZNPP που σημειώθηκε σήμερα, λίγο έξω από την περίμετρο του χώρου», ανέφερε ο Γκρόσι σε δήλωση.

«Οι αναφορές λένε ότι δεν υπήρξαν θύματα και καμία ζημιά σε εξοπλισμό πυρηνικής ενέργειας».

Πηγή: skai.gr

