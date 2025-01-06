Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι έτοιμο να απελευθερώσει 34 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας κατά την "πρώτη φάση" μιας συμφωνίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς "δέχτηκε να απελευθερώσει 34 Ισραηλινούς κρατούμενους από έναν κατάλογο που έδωσε το Ισραήλ στην πρώτη φάση μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων", δήλωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι ο κατάλογος περιελάμβανε "όλες τις γυναίκες, τους αρρώστους, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους Ισραηλινούς" μεταξύ των ομήρων.

"Η Χαμάς και οι ομάδες αντίστασης χρειάζονται σχεδόν μια εβδομάδα ηρεμίας για να επικοινωνήσουν με τους απαγωγείς και να εντοπίσουν τους (ομήρους) νεκρούς ή ζωντανούς", πρόσθεσε.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του ότι "αντίθετα με όσα αναφέρθηκαν, η Χαμάς εξακολουθεί να μην έχει δώσει έναν κατάλογο ομήρων".

Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ επαναλήφθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κατάρ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καμία εκεχειρία δεν έχει συμφωνηθεί μετά από αυτήν που διήρκησε μια εβδομάδα στα τέλη Νοεμβρίου 2023.

Η εκεχειρία αυτή κατέστησε δυνατή την απελευθέρωση 105 ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, στην οποία περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, 251 άνθρωποι απήχθησαν. Συνολικά 96 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, 34 από τους οποίους είναι επιβεβαιωμένα νεκροί σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

