Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα από τη Χάγη τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις επενδύσεις στην ουκρανική αμυντική παραγωγή και να καταπολεμήσουν τα ξένα υλικά που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την παραγωγή όπλων.

«Παρακαλώ, ας διασφαλίσουμε ότι το αμυντικό μας δυναμικό και το δυναμικό των εταίρων μας λειτουργούν για την ειρήνη, όχι για την τρέλα της Ρωσίας», είπε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα.

Ρωσία: Το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη να δαιμονοποιήσει τη Μόσχα για να δικαιολογήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε έναν δρόμο «αχαλίνωτης στρατιωτικοποίησης» και είναι αποφασισμένο να παρουσιάσει τη Ρωσία ως «τον δαίμονα από την κόλαση», προκειμένου να δικαιολογήσει τη μεγάλη αύξηση που επιδιώκει στις αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών του.

Οι ηγέτες των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, που συμμετέχουν σε διήμερη σύνοδο κορυφής σήμερα και αύριο στη Χάγη, έχουν δηλώσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί εναντίον ενός κράτους της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια, αν δεν σταματήσουν την προέλασή της στην Ουκρανία.

Η Μόσχα διαψεύδει ότι σχεδιάζει να επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «συμμαχία που έχει δημιουργηθεί για την αντιπαράθεση (…) Δεν είναι ένα όργανο ειρήνης και σταθερότητας», κατήγγειλε επισημαίνοντας ότι στόχος της Συμμαχίας είναι να πείσει τα μέλη της να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, όπως ζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συμμαχία κινείται σταθερά στον δρόμο αχαλίνωτης στρατιωτικοποίησης», τόνισε ο Πεσκόφ. Προκειμένου να περάσει τον στόχο του 5%, είναι απαραίτητο να επινοήσει μια δαιμονική απειλή, πρόσθεσε.

«Για να το κάνεις αυτό χρειάζεται να δημιουργήσεις την εικόνα ενός δαίμονα από την κόλαση, ενός τέρατος. Και κατά τη γνώμη αυτών των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ η χώρα μας είναι η καλύτερη για τον ρόλο του τέρατος», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σε ξεχωριστή του ομιλία σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι κινείται έξω από την παραδοσιακή του περιοχή, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πάτημα στη Μέση Ανατολή, τον νότιο Καύκασο, την κεντρική Ασία την Αρκτική και την περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού.

Πηγή: skai.gr

