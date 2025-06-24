Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ζελένσκι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι οι ομάδες των δύο χωρών εργάζονται για τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης

Ζελένσκι και Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη από το Sky News, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι ομάδες των δύο χωρών εργάζονται για τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark