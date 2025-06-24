Ο Ζελένσκι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα.
Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη από το Sky News, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι ομάδες των δύο χωρών εργάζονται για τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης.
Πηγή: skai.gr
