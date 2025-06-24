Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την είδηση ​​της εκεχειρίας μεταξύ του συμμάχου του, του Ιράν και του Ισραήλ που επετεύχθη σήμερα Τρίτη, μια ημέρα μετά τη συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

«Εάν όντως έχει επιτευχθεί εκεχειρία, τότε αυτό μπορεί και πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους κατά την καθημερινή ενημέρωση την Τρίτη.

«Αυτό ζητά η Ρωσική Ομοσπονδία από την αρχή αυτής της σύγκρουσης», είπε, προσθέτοντας: «Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι μια βιώσιμη εκεχειρία».

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι ο Αραγτσί «επαίνεσε ιδιαίτερα» τη «σαφή θέση» της Ρωσίας για την κρίση στη Μέση Ανατολή όταν συναντήθηκε με τον Πούτιν τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς για δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αραγτσί παρέδωσε επιστολή του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στον Πούτιν ζητώντας πρόσθετη υποστήριξη, ο Πεσκόφ αρνήθηκε ότι το είχε κάνει, αλλά παραδέχτηκε ότι μεταφέρθηκαν ορισμένα μηνύματα.

«Δεν υπήρχε γραπτό έγγραφο», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κάποια μηνύματα από την ιρανική ηγεσία, αλλά συνολικά, το ρεπορτάζ του Reuters δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι το Ιράν και η Ρωσία δεν συζήτησαν την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Μόσχα.

