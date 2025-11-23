Ο Ερντογάν θα έχει αύριο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Κυριακή ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, τη Δευτέρα, για να συζητήσουν τις προσπάθειες ειρήνης στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα του ζητήσει επίσης να επαναληφθεί η συμφωνία για την ασφαλή διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή μετά τη Σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα μοιραστεί τα αποτελέσματα της συνομιλίας του με τον Πούτιν, με τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες και συμμάχους.



Πηγή: skai.gr

