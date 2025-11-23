Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί αφήνοντάς την ευάλωτη σε επίθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η δήλωση της Φον ντερ Λάιεν την Κυριακή έρχεται την ώρα που υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία πραγματοποιούν συνομιλίες στη Γενεύη για να συζητήσουν το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

«Κάθε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει πρώτα απ' όλα να σταματήσει τις δολοφονίες και να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να σπείρει τους σπόρους για μελλοντικές συγκρούσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή της.

«Συμφωνήσαμε στα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Θα ήθελα να επισημάνω τρία από αυτά. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», δήλωσε.

«Δεύτερον, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα έκαναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε.

«Τρίτον, πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυριαρχικό δικαίωμα να επιλέξει το δικό της πεπρωμένο. Έχει επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο», κατέληξε η φον ντερ Λάιεν.

In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine’s sovereignty:



any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia.



We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. pic.twitter.com/LQaGK85LLr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2025

Πηγή: skai.gr

