Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Κυριακή ότι η Άγκυρα αξιολογεί ακόμη πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας στο πλαίσιο της διεθνής δύναμης σταθεροποίησης που σχεδιάζεται για τη Γάζα, προσθέτοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, και ήταν μία από τους υπογράφοντες της συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αίγυπτο.

Η Άγκυρα δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη δύναμη σταθεροποίησης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, μετά τη Σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, ο Ερντογάν επανέλαβε την άποψή του ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούν «γενοκτονία» και τόνισε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρει την ευθύνη γι’ αυτές.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία.



Πηγή: skai.gr

