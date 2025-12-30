Ζελένσκι στο Fox News: Η Ουκρανία χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ και ότι δεν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μπορούμε να κερδίσουμε χωρίς την αμερικανική υποστήριξη; Όχι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Fox News «Special Report with Bret Baier» που προβλήθηκε τη Δευτέρα.

«Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν, δεν θέλει επιτυχία για την Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η συνάντησή του την Κυριακή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ήταν παραγωγική.

Ο Πούτιν διέταξε τον στρατό του τη Δευτέρα να συνεχίσει την εκστρατεία για την πλήρη ανάληψη του ελέγχου της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.