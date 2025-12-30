Λογαριασμός
Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον «ναρκόπλοιου» στον ανατολικό Ειρηνικό - Δύο νεκροί

«Εξαπολύθηκε πλήγμα εναντίον σκάφους το οποίο «διαχειριζόταν ανακηρυγμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση σε διεθνή ύδατα», ανέφερε η SOUTHCOM

Ναρκόπλοιο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα μέσω X ότι σκότωσαν δυο άνδρες, που παρουσίασαν ως «ναρκωτρομοκράτες», σε νέο πλήγμα εναντίον πλεούμενου που, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατόπιν διαταγής «του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ», εξαπολύθηκε πλήγμα εναντίον σκάφους το οποίο «διαχειριζόταν ανακηρυγμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση σε διεθνή ύδατα» και «δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα που, κατ’ αυτές, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, με βάση τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

