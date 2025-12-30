Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα μέσω X ότι σκότωσαν δυο άνδρες, που παρουσίασαν ως «ναρκωτρομοκράτες», σε νέο πλήγμα εναντίον πλεούμενου που, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N December 29, 2025

Κατόπιν διαταγής «του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ», εξαπολύθηκε πλήγμα εναντίον σκάφους το οποίο «διαχειριζόταν ανακηρυγμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση σε διεθνή ύδατα» και «δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα που, κατ’ αυτές, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, με βάση τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Πηγή: skai.gr

