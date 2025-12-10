Η κόρη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, της φετινής νικήτριας του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της και εκφώνησε μια ομιλία που είχε γράψει η ίδια η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ, ανέφερε πως η Μαρία Κορίνα ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται στο Όσλο, αλλά δεν θα προλάβαινε τελικά να παραστεί στην τελετή απονομής, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν λόγοι ανησυχίας, σχετικά με την ακεραιότητά της.

Η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, είπε στο κοινό στο Δημαρχείο του Όσλο ότι η μητέρα της ήταν και είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ότι «ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό».

Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε στη Ματσάδο το βραβείο για «τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη χώρα της.

Όλα καλά με την Ματσάδο, απλά δεν πρόλαβε την τελετή

Υπήρχε μεγάλη εικασία σχετικά με το αν η Ματσάδο, της οποίας η μόνιμη κατοικία δεν είναι γνωστή, θα κατάφερνε να αψηφήσει την απαγόρευση ταξιδιού για να παραστεί στην τελετή στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Σε μια ηχητική καταγραφή που μοιράστηκε το Ινστιτούτο Νόμπελ, η Ματσάδο είπε: «Θα είμαι στο Όσλο, είμαι καθ’ οδόν». Τα ταξιδιωτικά της σχέδια δεν αποκαλύπτονται ποτέ και δεν είναι γνωστό πώς κατάφερε να φύγει από την κρυψώνα της, ή με ποιον τρόπο έφτασε στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, δήλωσε ότι αναμενόταν η Ματσάδο να φτάσει κάποια στιγμή μεταξύ απόψε και αύριο το πρωί, πολύ αργά, δηλαδή, για την τελετή.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το Ινστιτούτο Νόμπελ είχε πει ότι αγνοούσε πού βρισκόταν η Ματσάδο, προκαλώντας ανησυχία στους υποστηρικτές της. Δύο από τα παιδιά της και η μητέρα της βρίσκονται στο Όσλο, ελπίζοντας να επανενωθούν μαζί της μετά από περισσότερο από έναν χρόνο χωρισμού.

Η Ματσάδο κρύφτηκε λίγο μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας τον Ιούλιο του 2024. Τελευταία φορά που εθεάθη δημόσια ήταν στις 9 Ιανουαρίου, όταν μίλησε στους υποστηρικτές της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη θητεία ως προέδρου.

Οι εκλογές απορρίφθηκαν ευρέως τόσο από την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα όσο και στη διεθνή σκηνή ως νόθες και προκάλεσαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Περίπου 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στην καταστολή που ακολούθησε, ανάμεσά τους πολλά μέλη του αντιπολιτευτικού συνασπισμού της Ματσάδο. Η ίδια, που είχε καταφέρει να ενώσει την πικρά διχασμένη αντιπολίτευση πριν από τις εκλογές, κρύφτηκε υπό τον φόβο σύλληψης. Συνέχισε να δίνει συνεντεύξεις και να ανεβάζει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παροτρύνοντας τους υποστηρικτές της να μην τα παρατήσουν.

Η ανακοίνωση ότι είχε επιλεγεί ως η φετινή νικήτρια του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης αναζωπύρωσε το ηθικό των υποστηρικτών της και προκάλεσε άμεσες εικασίες σχετικά με το αν θα κατάφερνε να ταξιδέψει στο Όσλο.

Απόλυτη μυστικότητα περιβάλλει τα ταξιδιωτικά της σχέδια και δεν είναι γνωστό πώς κατάφερε να φύγει από την κρυψώνα της ή με ποιον τρόπο έφτασε στην Ευρώπη.



Δείτε εδώ την τελετή και την παραλαβή του βραβείου από την κόρη της:

Πηγή: skai.gr

