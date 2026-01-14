Ο Ζελένσκι δηλώνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας μετά τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα.

Η χώρα έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές και ο χειμώνας γίνεται όλο και πιο δύσκολος για τους πολίτες της Ουκρανίας.

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

