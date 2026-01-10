Ζελένσκι: Ο Ουμέροφ συνομίλησε και σήμερα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συνομίλησε το Σάββατο με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σχεδόν σε καθημερινή βάση», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.



Πηγή: skai.gr

