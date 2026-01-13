Το ουκρανικό κοινοβούλιο, δεν ενέκρινε την Τρίτη τον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ, ως νέο υπουργό Ενέργειας, μια σπάνια άρνηση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προσπαθεί να αναδιατάξει βασικούς τομείς σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Σμιχάλ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός για πέντε χρόνια μέχρι που μετατέθηκε στο υπουργείο Άμυνας πέρσι, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός ενεργειακού τομέα που πλήττεται από κατηγορίες διαφθοράς και ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές, σημειώνει το Reuters.

Ο διορισμός του Σμιχάλ δεν έλαβε τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.

Πριν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να επιλέξουν τον επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν επικρίνει την ανασχηματισμό εν καιρώ πολέμου.

Η Solomiia Bobrovska, μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης Holos, που συμμετέχει στην επιτροπή εθνικής άμυνας του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η αντικατάσταση του Σμιχάλ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα υπουργείο που εξακολουθεί να χρειάζεται να «ενισχύσει τη δύναμή του». Το Holos ήταν μεταξύ των κομμάτων που απείχαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.