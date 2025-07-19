Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν το 2024 από τον ΠΟΥ για τις πανδημίες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν το 2024 από τις χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την καταπολέμηση των πανδημιών, δηλώνοντας ότι συνιστούν παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας.

Το 2024 οι χώρες μέλη του ΠΟΥ υιοθέτησαν τροποποιήσεις στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας, μετά την ανάδειξη των ορίων του ισχύοντος κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε όταν επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον οργανισμό αυτόν του ΟΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι τροποποιήσεις αυτές παραμένουν δεσμευτικές για τη χώρα.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τις θέσεις του που περιβάλλονται από σκεπτικισμό όσον αφορά τα εμβόλια, και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι «οι τροποποιήσεις αυτές είναι πιθανό να παρεμποδίσουν το κυριαρχικό μας δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη δική μας πολιτική για την υγεία».

«Θα βάλουμε πρώτα τους Αμερικανούς σε όλες μας τις ενέργειες, και δεν θα ανεχθούμε καμία διεθνή πολιτική που παραβιάζει την ελευθερία του λόγου, της ιδιωτικής ζωής ή των ατομικών ελευθεριών των Αμερικανών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι τροποποιήσεις εισάγουν την έννοια της «πανδημικής έκτακτης ανάγκης» και της «μεγαλύτερης αλληλεγγύης και ισότητας», σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Αυτές υιοθετήθηκαν αφού ο οργανισμός απέτυχε πέρυσι να συνάψει μια πιο φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση των πανδημιών. Το 2025, επετεύχθη τελικά συμφωνία, αλλά χωρίς τις ΗΠΑ.

«Λυπούμαστε για την απόφαση των ΗΠΑ να απορρίψουν τις τροποποιήσεις», σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι τροποποιήσεις αυτές «είναι σαφείς στο θέμα της κυριαρχίας των κρατών μελών» και πρόσθεσε ότι ο ΠΟΥ δεν μπορεί να αποφασίσει για καραντίνες ή παρόμοια μέτρα.

Η Ουάσινγκτον, υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, είχε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις το 2024, αλλά δεν είχε επιτύχει την επίτευξη συναίνεσης. Οι ΗΠΑ αξίωναν περισσότερη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα αμερικανικά εμβόλια.

Ο προκάτοχος του Ρούμπιο στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, είχε στη συνέχεια χαιρετίσει τις τροποποιήσεις, λέγοντας ότι συνιστούν πρόοδο.

«Αυτές δεν αντιμετωπίζουν επίσης επαρκώς την αδυναμία του ΠΟΥ απέναντι στην πολιτική επιρροή και τη λογοκρισία, ιδίως από την πλευρά της Κίνας, στη διάρκεια επιδημιών», προσθέτουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι δύο Αμερικανοί υπουργοί αιτιολογώντας την απόρριψη των τροποποιήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

