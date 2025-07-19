Σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών που σημειώνονται για τέταρτη ημέρα σήμερα στη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο, και έχουν παγιδεύσει πολλά ζώα εκτροφής σε πλημμυρισμένους στάβλους και υπόστεγα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως τη Δευτέρα σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με αξιωματούχους της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Νότιας Κορέας, οι οποίοι συνέστησαν πολύ μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο να σημειωθούν κατολισθήσεις και πλημμύρες, εκδίδοντας προειδοποιήσεις για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ως τις 06:00 τοπική ώρα σήμερα, 2.816 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, από τους συνολικά πάνω από 7.000 που είχε χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους τις προηγούμενες ημέρες των σφοδρών βροχοπτώσεων, στις οποίες 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται.

Στις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται από την Τετάρτη καταγράφηκε ρεκόρ βροχής που ξεπέρασε τα 500 χιλιοστά στη Σοσάν, στην επαρχία της Νότιας Τσουνγκτσόνγκ, η οποία βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, πρόσθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε άλλα μέρη της επαρχίας αγελάδες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να κρατήσουν τα κεφάλια τους έξω από το νερό σε στάβλους και υπόστεγα που είχαν πλημμυρίσει.

Πάνω από 641 κτίρια, 388 δρόμοι και 59 αγροκτήματα έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, διευκρίνισε επίσης το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Βροχοπτώσεις αναμένονται εξάλλου και στη γειτονική Βόρεια Κορέα.

Από αύριο, Κυριακή, ως την Τρίτη έως και 150 με 200 χιλιοστά βροχής μπορεί να πέσουν σε ορισμένες βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές η βροχή μπορεί να φτάσει στα 300 χιλιοστά, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, την οποία επικαλέστηκε η βορειοκορεατική κρατική εφημερίδα «Ροντόνγκ Σίνμουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

