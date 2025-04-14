Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να πάει στην Ουκρανία για διαπιστώσει τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η ρωσική επίθεση, στο πλαίσιο συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Η συνέντευξη, που παραχώρησε στην εκπομπή 60 Minutes, μαγνητοσκοπήθηκε πριν από το ρωσικό πλήγμα που εξαπολύθηκε χθες Κυριακή στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Απευθυνόμενος έμμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Ζελένσκι είπε «θέλουμε να έρθετε να δείτε. Νομίζετε ότι καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Πολύ καλά, θα σεβαστούμε την απόφασή σας».

«Αλλά σας παρακαλώ, προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση, πριν από οιασδήποτε μορφής διαπραγμάτευση, ελάτε να δείτε τον κόσμο, τους άμαχους, τους πολεμιστές, τα νοσοκομεία, τις εκκλησίες, τα παιδιά, τους ανθρώπους, κατεστραμμένους ή νεκρούς. Ελάτε, δείτε και μετά ας καταρτίσουμε σχέδιο για να λάβει τέλος ο πόλεμος», επέμεινε ο κ. Ζελένσκι.

«Θα καταλάβετε τι έκανε ο Πούτιν».

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να χάνει την υπομονή του με τον ρώσο ομόλογό του, που δεν αποδέχτηκε την προσφορά του για κατάπαυση του πυρός, ο κ. Ζελένσκι σφυροκόπησε από την πλευρά του πως «δεν μπορεί κανείς να δείχνει εμπιστοσύνη στον Πούτιν».

«Το έχω πει στον πρόεδρο Τραμπ επανειλημμένα, ο Πούτιν δεν ήθελε ποτέ να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν ήθελε ποτέ να είμαστε ανεξάρτητοι. Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει εντελώς», κατήγγειλε.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως είναι «δικτάτορας» και αυτή πως ήταν το Κίεβο εκείνο που προκάλεσε τον πόλεμο, ο κ. Ζελένσκι έκρινε πως «η ρωσική άποψη είναι κυρίαρχη» στη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Πρόκειται, κατ’ αυτόν, για στοιχείο «αποκαλυπτικό της τεράστιας επιρροής» που έχει η προπαγάνδα της Ρωσίας «στην πολιτική των ΗΠΑ και στο πολιτικό προσωπικό τους».

