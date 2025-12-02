Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να ακούσουν τη Ρωσία για το θέμα της Ουκρανίας και η απουσία διαλόγου αποτελεί πρόβλημα δήλωσε την Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ: «Δεν μιλάμε με Ευρωπαίους. Δεν έχουμε διάλογο, ούτε μια λέξη. Πώς λοιπόν μπορείς να γνωρίζεις τη θέση των συναδέλφων σου σε ένα τόσο περίπλοκο πρόβλημα αν δεν μιλάτε μεταξύ σας; Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας».

Οι ευρωπαϊκές χώρες μιλάνε για πόλεμο «μέχρι και τον τελευταίο Ουκρανό», ενώ η κυβέρνηση Τραμπ «καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες» για μια διευθέτηση στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θέλει ειρήνη, αλλά οι ανησυχίες της πρέπει να ληφθούν υπόψη, ξεκαθάρισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» πρέπει να επιτευχθούν διεμήνυσε σύμφωνα με το TASS: «Πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας και πρέπει να εξαλείψουμε τους αρχικούς λόγους για τους οποίους ξεκίνησε η ''ειδική στρατιωτική επιχείρηση''».

Μια συμφωνία για μια ουκρανική διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει την εξάλειψη των αιτιών της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος: «Θέλουμε ειρήνη. Γιατί δεν συνάπτουμε αμέσως μια ειρηνευτική συμφωνία; Είναι πολύ δύσκολο. Υπήρχαν βαθύτερες αιτίες για την απόφαση του προέδρου μας να ξεκινήσει την ''ειδική στρατιωτική επιχείρηση''. Και πρώτα, πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τρόπο που να εξαλείφει αυτές τις βαθύτερες αιτίες».

Σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ

Η διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι «πολύ αποτελεσματική» δήλωσε πάντως ο Πεσκόφ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ δημιουργεί μια καλή βάση για συμφωνίες για την Ουκρανία: «Το σχέδιο του Τραμπ είναι μια πολύ καλή βάση για αυτό και ελπίζουμε ότι μπορούμε να τηρήσουμε αυτή τη βάση».

Σχετικά με τη συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ

Η επερχόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ, θα διαρκέσει όσο χρειαστεί, δήλωσε ο προεδρικός Εκπρόσωπος.

«Όχι, [οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ουίτκοφ θα διαρκέσουν] όσο χρειαστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο για τη συνάντηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οι Ευρωπαίοι θέλουν απλώς να κλέψουν ρωσικά χρήματα και να τα ξοδέψουν για να υποστηρίξουν την «πολεμική μηχανή» του Κιέβου: «[Οι Ευρωπαίοι] συζητούν την πιθανότητα κλοπής ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν μπλοκαρισμένα στην Ευρώπη. Αυτά είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια».

Σχετικά με τις δηλώσεις Ευρωπαίων πολιτικών

Οι δηλώσεις Ευρωπαίων πολιτικών σχετικά με μια ρωσική απειλή είναι ανοησίες: «[Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί] λένε ότι φοβούνται τη Ρωσία, ότι η Ρωσία είναι επικίνδυνη για την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι ανοησία».

Σχετικά με το δολάριο και τα εθνικά νομίσματα

Τα εθνικά νομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο παγκόσμιο εμπόριο, ενώ το μερίδιο του δολαρίου μειώνεται σταθερά: «Δεν πρόκειται για μια γρήγορη, αλλά για μια πολύ σταθερή τάση που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια» σημείωσε.

Η Ρωσία, μαζί με άλλες χώρες, εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών: «Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε από κοινού πώς να δημιουργήσουμε διμερή ή πολυμερή συστήματα που θα μπορούσαν να γίνουν εναλλακτική λύση σε συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πολιτικό εργαλείο για την άσκηση πίεσης σε ορισμένες χώρες».

Σχετικά με τις κυρώσεις

Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις, με επιχειρήσεις από διάφορες χώρες να δείχνουν ενδιαφέρον παρά τις κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.