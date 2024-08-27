Ζελένσκι: Πραγματοποιήσαμε επιτυχημένη δοκιμή του 1ου ουκρανικού βαλλιστικού πυραύλου

Η Ουκρανία πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του πρώτου, ουκρανικής κατασκευής, βαλλιστικού πυραύλου ανακοίνωσε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξηγώντας γιατί οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στο Κουρσκ. «Ο πρώτος ουκρανικός βαλλιστικός πύραυλος δοκιμάστηκε με επιτυχία. Συγχαίρω την αμυντική μας βιομηχανία γι' αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, ενώ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο αυτό όπλο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα τελειώσει τελικά μέσω διαλόγου, αλλά το Κίεβο πρέπει να είναι σε ισχυρή θέση, σε μια σύνοδο κορυφής που ελπίζει να πραγματοποιηθεί αυτό το έτος, για να προωθήσει το δικό του όραμα για την ειρήνη.

Δήλωσε δε, ότι η Ουκρανία έχει ικανότητα παραγωγής 1,5 έως 2 εκατ. drones φέτος, αλλά δεν έχει χρηματοδότηση.



Μαχητικά αεροσκάφη F-16 συμμετείχαν στην απόκρουση τελευταίας μαζικής ρωσικής επίθεσης, δήλωσε ακόμα ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε ότι το Κίεβο θα απαντήσει στις μαζικές ρωσικές επιδρομές των τελευταίων δύο ημερών. Τα F-16 έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρούσουν την τελευταία ρωσική επίθεση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Αναμφίβολα θα απαντήσουμε στη Ρωσία για αυτή και όλες τις άλλες επιθέσεις. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν μπορούν να μείνουν ατιμώρητα", πρόσθεσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πάντως ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, στους υποψήφιους για την αμερικανική προεδρία του Δημοκρατικού και Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία ελέγχει 1.294 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους και 100 οικισμούς στο Κουρσκ, δήλωσε εξάλλου ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι.



"Από σήμερα, συνεχίζουμε να προελαύνουμε, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα, έχουμε τον έλεγχο 1.294 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους. Εκατό οικισμοί βρίσκονται σε αυτό το έδαφος", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σίρσκι την Τρίτη.

Ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να εισβάλλουν στην περιοχή του νότιου Μπέλγκοροντ, μεταδίδουν την ίδια στιγμή τα ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Το κανάλι Mash Telegram ανέφερε ότι περίπου 500 Ουκρανοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε δύο σημεία ελέγχου στο Nekhoteyevka και το Shebekino στο Μπέλγκοροντ με τις μάχες να μαίνονται και στις δύο περιοχές, μετέδωσε το Reuters.

🦆The Waddler Reports❕



🟣Ukraine Enters Russia? Again❔



🔵 “According to Russian sources there is a battle ongoing on the Russian border near Nekhoteevka, #Belgorod region.



"The enemy landed on an armored vehicle, dropping off up to a company of personnel. They were met there… pic.twitter.com/wbZ9qyKGZ1 — Daldo Waldo (@DaldoWaldo) August 27, 2024

Ο επικεφαλής της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για ουκρανική επίθεση, δήλωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα με την Ουκρανία είναι "δύσκολη αλλά ελεγχόμενη".

Ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ εξέδωσε μια σύντομη δήλωση μετά τις αναφορές στο Telegram, τονίζοντας "υπάρχουν πληροφορίες ότι ο εχθρός προσπαθεί να διαπεράσει τα σύνορα της περιοχής του Μπέλγκοροντ".

"Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η κατάσταση στα σύνορα παραμένει δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο. Ο στρατός μας εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες. Παρακαλούμε μείνετε ψύχραιμοι και εμπιστευτείτε μόνο επίσημες πηγές πληροφοριών."

Το Μπέλγκοροντ συνορεύει με την περιοχή Κουρσκ, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει ρωσικό έδαφος από τις 6 Αυγούστου όταν πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική εισβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.