Μερτς-Σολτς στην καγκελαρία για το μεταναστευτικό

Η τρομοκρατική επίθεση στο Ζόλινγκεν φέρνει πολιτικές εξελίξεις στο Βερολίνο, τουλάχιστον στο κρίσιμο πεδίο του μεταναστευτικού. Στις 15.00 ώρα Γερμανίας ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί στην καγκελαρία με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.



Μάλιστα, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, πρώτος έφτασε γύρω στις 9.00 το πρωί ο Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία και μετά ο Σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς.



Αν και ήταν προγραμματισμένη από καιρό η συνάντηση, μετά το Ζόλινγκεν πήρε άλλη τροπή, με τον Μερτς να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση για μαζικές απελάσεις και συνολική αλλαγή της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Ετοιμότητα για συνεργασία δείχνει η CDU

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Κάρστεν Λίνεμαν, η βασική έκκληση των Χριστιανοδημακρατών είναι, κατά την πρόταση Μερτς, να σταματήσει η Γερμανία την αποδοχή αιτημάτων ασύλου από Συρία και Αφγανιστάν και να επισπεύσει τις απελάσεις προς αυτές τις χώρες, ακόμα κι αν η Γερμανία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.



Πολιτικοί από όλα τα κόμματα και εντός του συνασπισμού ασκούν πάντως πιέσεις εδώ και καιρό, ώστε να ξανανοίξει η γερμανική πρεσβεία στην Καμπούλ.



Ο Λίνεμαν μάλιστα δήλωσε στη γερμανική ραδιοφωνία DLF ότι οι Χριστιανοδημοκράτες, που προηγούνται σε όλες τις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Σολτς, για να μην ξεφύγει η Γερμανία εκτός ορίων.



Πάντως ο Γ.Γ. των Σοσιαλδημοκρατών Κέβιν Κύνερτ, σχολιάζοντας την πρόταση Μερτς για ένα συνολικό «στοπ» στην αποδοχή αιτούντων άσυλο από αυτές τις χώρες, παραπέμπει στο ατομικό δικαίωμα στο άσυλο και τη συνταγματική προστασία που προβλέπεται για όσους αιτούνται προστασίας.

