Ρεπορτάζ, στο οποίο γίνεται λόγος για παραβίαση του εμπάργκο όπλων από την Τουρκία στη Λιβύη, δημοσιεύει η αντιπολιτευόμενη τουρκική εφημερίδα Sozcu.

Έπικαλούμενη έκθεση του ΟΗΕ, η εφημερίδα αναφέρεται στον ρόλο της τουρκικής μισθοφορικής εταιρείας SADAT, τονίζοντας πως στην έκθεση των 548 σελίδων για το 2021 αναφέρεται ότι η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία παραβίασαν το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. «Στις καταγγελίες κατά της Τουρκίας αναφέρεται ότι η μεταφορά διαφόρων όπλων και οπλικών συστημάτων στη Λιβύη αποτελεί παραβίαση του εμπάργκο όπλων».

Σύμφωνα με την ευρείας κυκλοφορίας τουρκική εφημερίδα, «ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ισχυρισμούς είναι ότι η SADAT, που περιγράφεται ως τουρκική αμυντική εταιρεία, παρείχε εκπαιδευτική υποστήριξη στην Πολεμική Αεροπορία της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και σε Σύρους μαχητές. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι η εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχεται παραβιάζει το εμπάργκο που ορίζεται στο άρθρο 9 του ψηφίσματος 1970 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Στην ίδια έκθεση, συνεχίζει η Sozcu, «σημειώνεται ότι η SADAT διαπιστώθηκε ότι μετέφερε στη Λιβύη περίπου 5.000 Σύρους μαχητές υπέρ της Κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας και πλήρωσε τους μισθούς τους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SADAT Μελίχ Τανρίβερντι φέρεται να δήλωσε τα εξής στον δημοσιογράφο Σαϊγκί Όζτουρκ της εφημερίδας σχετικά με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών: «Μας ζητήθηκε να απαντήσουμε στην έκθεση εντός 30 ημερών. Απαντήσαμε ότι "δεν έχουμε τέτοιες δραστηριότητες στη Λιβύη. Αναφέρθηκαν ως πηγή ένας καθηγητής και ένας ιστότοπος". Μετά την απάντησή μας ο ΟΗΕ ανέφερε: "Αν και η SADAT αρνείται τους ισχυρισμούς, πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται στη Λιβύη".

Ο ίδιος έδωσε επίσης το παράδειγμα της ρωσικής Wagner, για την οποία ο ΟΗΕ είχε πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα. «Αν είχαμε (δραστηριότητα στη Λιβύη), θα το είχαν αποδείξει και θα το είχαν δημοσιεύσει, όπως έκαναν με την Wagner» είπε ο Τανρίβερντι.

Στο ίδιο δημοσίευμα της τουρκικής Sozcu γίνεται αναφορά και στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2023, η οποία, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει ημερομηνίες και τα μέσα που χρησιμοποίησε η Τουρκία για να μεταφέρει όπλα παραβιάζοντας το εμπάργκο.

«Η έκθεση αναφέρει ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα 2095 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη στη λιβυκή κυβέρνηση μπορεί να παρέχεται μόνο για σκοπούς ασφάλειας και αφοπλισμού και ότι η εκπαίδευση, που παρέχει ως υποστήριξη η Τουρκία, δεν εμπίπτει στους σκοπούς της ασφάλειας και αφοπλισμού. Αυτές οι εκθέσεις, που κοινοποιούνται στην παγκόσμια κοινή γνώμη από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν έχουν άμεσες κυρώσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι αναφορές χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλες διεθνείς αρχές, είναι δύσκολο να μην ανησυχούμε για τη χώρα μας», σημειώνει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας.

Πηγή: skai.gr

